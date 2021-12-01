«قضاء أبوظبي»: شهداؤنا نماذج مشرفة في الشجاعة

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت دائرة القضاء في أبوظبي في إحياء ذكرى «يوم الشهيد»، إذ تم تنكيس الأعلام عند الساعة الثامنة صباحاً، والوقوف دقيقة صمت في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، تبعتها مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني، وذلك بحضور القيادات والمسؤولين ورؤساء المحاكم والنيابات وعدد من موظفي الدائرة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن إحياء ذكرى يوم الشهيد، يبعث في نفوس أبناء الوطن مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات أبطالنا البواسل في ميادين العز والفخر، وبطولاتهم الخالدة التي ستظل راسخة في الوجدان، لما قدموه من نماذج مشرفة في الشجاعة والإقدام، فداءً لوطنهم وحفاظاً على منجزاته ومقدراته، ودعماً ونصرة للقضايا الإنسانية.

ومن جهته، أكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن الاحتفاء بشهداء الوطن في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، تعبير عن تقدير دولة الإمارات قيادة وشعباً للتضحيات الخالدة التي قدمها أبطالنا البواسل في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وما قدموه من دروس في الولاء والعطاء والفداء لرفعة راية الوطن وصون مكتسباته ومقدراته.

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