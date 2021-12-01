مكتوم بن حمد الشرقي يشهد مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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شهد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد، التي جرت أمس في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، تخليداً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار.

وانطلقت مراسم يوم الشهيد، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء والدعاء لهم بأن يُدخلهم الله فسيح جناته، ويديم على دولة الإمارات نِعم الأمن والأمان، ثم رفع الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي علم الدولة على سارية قصر الرميلة بالتزامن مع أداء السلام الوطني.

وقال الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي: «نعتز ونفتخر بتضحيات الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة والمكانة الرفيعة في الدنيا والآخرة، ونحتفي في هذا اليوم الأغر بذكرى رجال بواسل سطروا بأحرفٍ من نور قيم الولاء والعطاء والمسؤولية، فحقت لهم مرتبة الشهداء الرفيعة».

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