شرطة دبي: جنود الوطن الأوفياء تشرّبوا قيم العزة والكرامة

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أمس، إحياء القيادة العامة لشرطة دبي ذكرى يوم الشهيد الإماراتي، بتنكيس علم الدولة، ثم رفعه، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، كما وقف موظفو القيادة جميعاً دقيقةَ صمتٍ على أرواح الشهداء، داعين لهم بالرحمة والمغفرة. حضر إحياء الذكرى مساعدو القائد العام لشرطة دبي، ومحمد النابودة، ومديرو الإدارات العامة والفرعية والضباط والأفراد.

وأكد معالي الفريق عبدالله المري أن احتفاء الدولة بذكرى يوم الشهيد هو يوم لتكريم شهدائنا الأبرار، وللوقوف على مآثرهم وتضحياتهم وبطولاتهم المخلدة، وهو أقل ما يمكن تقديمه عرفاناً لهم وتقديراً على بسالتهم دفاعاً عن الوطن ومقدراته.

وقال معاليه إن جنود الوطن الأوفياء تشرّبوا قيم العزة والكرامة المزروعة في نفوس أبناء الدولة، بإيمانهم وتمسكهم بمبادئ القادة المؤسسين، عازمين العقد على تناقلها وتوارثها جيلاً بعد جيل في ظل قيادتنا الرشيدة وحكام الإمارات الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبفضل توجهات الدولة وقيادة حكامها الرشيدة، ما زلنا باقين على العهد، متسلحين بما نشأنا عليه، وبأخلاق الرجال الأشداء الأوفياء.

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