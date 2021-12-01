البواردي: نجدد العهد لقيادتنا بأن نستثمر في أبنائنا ونقوي سواعدنا بهم

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد أمس، دقيقة صمت للدعاء لأرواح شهداء الوطن بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس الأركان، ومنتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنييبن احتراماً وإجلالاً وفخراً واعتزازاً بتضحيات أبنائنا الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة والمكانة الرفيعة في الدنيا والآخرة، وعرفاناً لأرواحهم التي قدموها فداء لوطننا الغالي.

وقال معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بهذه الذكرى العزيزة على القلوب: يوم الشهيد مناسبة وطنية علينا فيها أن نجدد العهد لقيادتنا، بأن نستثمر في أبنائنا ونقوي سواعدنا بهم باحتوائهم وتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم حتى يكونوا محصنين وقادرين على تحمل المسؤولية، ومستعدين ليكونوا درعاً منيعة لهذا الوطن عند الصعاب، فهم الثروة الحقيقية التي تبنى بها الأوطان وتعمر بها الحياة.

وأضاف معاليه: في هذا اليوم نؤكد أبوة القيادة وكفالتها لأبناء وأسر الشهداء الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في البذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن، كما نؤكد لهم بأن شهداءنا سيظلون في قلوبنا وتضحياتهم ماثلة أمام أعيننا إلى أبد الآبدين.

وقال معاليه: نسأل الله في هذا اليوم بأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة جنوداً مخلصين مستعدين دائماً للدفاع عن أرضنا وبذل الغالي والنفيس فداء لتراب هذا الوطن.

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