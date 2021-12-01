جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: يوم الشهيد مناسبة وطنية تجلها الإمارات

المصدر: أبوظبي- وام

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نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم الشهيد تضمنت الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء والدعاء لهم وإقامة ختمة قرآنية لهم بمشاركة الأساتذة والموظفين والطلاب، مؤكدين أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تجلها الإمارات.

وتضمنت الفعاليات إجراء لقاءات مصورة مع أسر الشهداء من الجامعة تحدثوا خلالها عن الأثر الذي تركه الشهداء في نفوسهم بفضل تضحياتهم العظيمة من أجل الوطن ورفعته وعزته. وتم إجراء لقاءات أخرى مع الطلاب حول هذه المناسبة، وأهمية يوم الشهيد في إحياء ذكرى أبطال الإمارات.

وقال الدكتور خالد اليبهوني الظاهري مدير الجامعة: «إننا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية نقف اليوم إدارة وأستاذة وطلاباً إجلالاً وتقديراً وعرفاناً للشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً له وصوناً لسيادته وكرامته».

فداء وتضحية

أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن الاحتفاء بيوم الشهيد مناسبة وطنية تجلها الإمارات قيادة وشعباً تقديراً وعرفاناً لتضحيات الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.

وقال إن تنظيم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لهذه الفعاليات يأتي تجسيداً لرؤية الإمارات في الاحتفاء بشهدائها وإحياء ذكراهم العطرة واستذكار الدروس والعبر التي قدموها من خلال تضحياتهم من أجل مستقبل هذا الوطن وأمنه واستقراره.

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