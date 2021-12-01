يوم تاريخي لدولة «اللامستحيل»

المصدر: (دبي ــ البيان)

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تضيء الإمارات غداً أفراح العز والفخر في عيد الاتحاد الخمسين الذي يمثل يوماً تاريخياً ومحطة تحوّل كبرى، يحتفي فيها أبناء الوطن بخمسين عاماً مضت من الإنجازات، وينطلقون نحو رحلة الخمسين الجديدة للمضي بثقة وثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وينطلق الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة الاستثنائية من ربوع «حتا»، حيث أعلنت لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي للإمارات، أن الحفل يضم عرضاً مسرحياً مذهلاً يأخذ المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الوطن، كما ستركز الاحتفالات على العلاقة بين الإنسان ووطنه، وسيشمل العرض حكايات تروى لأول مرة، عن شخصيات متميزة، من بينها نساء بارزات، كان لهن دور في تاريخ الإمارات، فيما يدمج الموسيقى الإماراتية التقليدية مع الموسيقى العالمية، ويضم عروضاً للألعاب النارية تستخدم تكنولوجيا طائرات «الدرون»، في إخراج إبداعي.

وتعم الاحتفالات بهذه المناسبة التاريخية جميع أرجاء الوطن من خلال برامج وفعاليات ضخمة ومتنوعة لمختلف المؤسسات في إمارات الدولة، تضم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

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