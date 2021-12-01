فعاليات متميزة تعكس مشاعر الفخر بإنجازات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت المؤسسات والجهات المحلية والاتحادية فعاليات متنوعة احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، وعبرت عن مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات الإمارات في المجالات كافة.

وفي بادرة تقديرية كرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مواليد 2 ديسمبر 1971 ممن تتوافق ولادتهم مع تأسيس الاتحاد، وذلك ضمن مبادرة «مواليد الخمسين» التي أطلقتها الإدارة العامة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام لإقامة دبي، والعقيد علي شعبان مساعد المدير العام لقطاع شؤون الهوية والجنسية بالوكالة، والمقدم عمر بالمزينة مدير إدارة سجلات القيد ووثائق السفر.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن الثاني من ديسمبر يوم متميز وذكرى عزيزة على قلب كل إماراتي، ويسعدنا في عيد الاتحاد الخمسين أن نحتفي بمواليد الاتحاد لتخليد هذه اللحظة التاريخية التي ستبقى خالدة في أذهانهم لارتباطها بتاريخ دولة عظيمة ومسيرة نجاح عمرها خمسون عاماً، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لإقامة دبي التي من شأنها أن تسعد المواطن. زينة ونفذت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حزمة من الأنشطة المتميزة حضرها المدير التنفيذي عمر حمد بو شهاب وفريق القيادة بالمؤسسة وجميع الموظفين، وحرصت المؤسسة على تنظيم الاحتفالات بالمناسبة تجسيداً لمكانة هذا اليوم العظيم في نفوس أبناء الإمارات. واحتفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بعيد الاتحاد الخمسين إذ توشحت المؤسسة بألوان العلم وامتلأت ممراتها بزينة تعبر عن فرحة موظفي المؤسسة بهذا اليوم العظيم الذي غير معالم الحياة في دولة الإمارات.

ونظمت المؤسسة احتفالاً بهيجاً أمام المبنى الرئيس بدأ بالسلام الوطني ثم كلمة للمدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي قال فيها: «يحتفل الوطن اليوم بخمسين عاماً من الإنجازات التي سطرت اسم دولة الإمارات في صفحات التاريخ دولة رائدة في الكثير من نواحي الحياة وفي مقدمتها الأمن والرفاهية والسعادة ونحن هنا اليوم لنشارك الوطن فرحته ونعاهده على أننا وفي موقعنا جنوداً في خط الدفاع الأول سنحرص على تطوير منظومة الطب الطارئ للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين والزوار لتبقى الإمارات الدولة الأكثر أماناً واستقراراً إقليمياً وعالمياً».

ونظمت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين بحضور كبار المسؤولين وموظفي المؤسسة وموظفي شركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية، وذلك في الخيمة التراثية المقامة في الساحة الخارجية لمقر المؤسسة. وتضمن برنامج الاحتفالية العديد من الأنشطة والعروض الفنية والتراثية وتقديم المأكولات الإماراتية التقليدية تلتها فقرة المسابقات التي تمحورت حول أسئلة وألغاز شعبية والسحب على جوائز للموظفين.

حفل

واحتفت مواصلات الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين في حفلٍ مركزي أقامته في مبنى الإدارة العامة في أم الرمول بدبي، بحضور عدد من أعضاء القيادة التنفيذية للشركة وكبار المسؤولين فيها إضافة لنحو 200 موظف وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية.

ريادة

أكد المهندس أحمد محمد بالعاجر الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، على أن احتفال الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، تتويج لمسيرتها الحافلة بالإنجازات والنجاحات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إذ تبوأت مراكز متقدمة على مستوى المؤشرات التنافسية العالمية، وأوضحت للعالم المعنى الحقيقي للتعايش والتسامح.

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