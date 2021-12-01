قيادات شرطية يعربون عن اعتزازهم بشهداء الوطن

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت وزارة الداخلية بيوم الشهيد، ونكست الوزارة العلم في الساعة الثامنة من صباح أمس «الثلاثاء»، ووقف ضباط ومنتسبو الوزارة دقيقة دعاء صامت الساعة 11 ونصف صباحاً، ثم عاد العلم مرفوعاً فوق السارية في مبنى الوزارة عند الساعة الحادية عشرة و31 صباحاً مصاحباً بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبرت قيادات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في كلمات لهم عن تقديرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً للوطن وقدموا التضحيات في سبيل إعلاء شأنه ووفاءً للكرامة والحق والعدل.

وتقدموا بخالص الولاء والوفاء لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، مقدمين التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، وخالص الدعاء بأن يسكنهم الله الفردوس الأعلى، وأن يحفظ أبناءهم وذويهم وأهلهم على صبرهم وثباتهم وحبهم للوطن، وأن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة، وجنودنا في ساحات الحق والواجب.

أعظم الإنجازات

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أنه في خضم فرحتنا واحتفالنا بيوبيل الدولة الذهبي، علينا أن نستذكر شهداءنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم الإنجازات والبطولات، شباب الوطن الذين بذلوا أرواحهم رخيصة لتبقى راية الحق عالية خفاقة، وليبقى هذا الوطن محصناً من كل المحاولات التي تهدف لإلحاق الشر به، ودفاعاً عنه ضد قوى البغي والعدوان.

إن هذه المناسبة العظيمة ستظل خالدة في قلوبنا وعقولنا جميعاً، نستذكر فيها شهداءنا وتضحياتهم التي لن تغيب عنا أبداً، وتجعلنا نشعر دائماً بالفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات البواسل من تضحيات لنصرة الحق والقيم والمبادئ النبيلة.

يوم تكريم

من جانبه، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن احتفاء الدولة بذكرى يوم الشهيد، هو يوم لتكريم شهدائنا الأبرار، وللوقوف على مآثرهم وتضحياتهم وبطولاتهم المخلدة، وهو أقل ما يمكن تقديمه عرفاناً لهم وتقديراً على بسالتهم دفاعاً عن الوطن ومقدراته.

وقال معاليه، إن جنود الوطن الأوفياء تشرّبوا قيم العزة والكرامة المزروعة في نفوس أبناء الدولة، بإيمانهم وتمسكهم بمبادئ القادة المؤسسين، عازمين العقد على تناقلها وتوارثها جيلاً بعد جيل في ظل قيادتنا الرشيدة وحكام الإمارات الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبفضل توجهات الدولة وقيادة حكامها الرشيدة، مازلنا باقين على العهد، متسلحين بما نشأنا عليه، بأخلاق الرجال الأشداء الأوفياء.

وأضاف أن يوم الشهيد، يوم نستذكر فيه كل عام ذكرى رجال الوطن الأوفياء الذين بذلوا أرواحهم لتبقى راية الوطن خفاقة خالدة أبيّة، لم يهابوا موتاً، متسابقين للدفاع عن أرض الوطن وكرامته ومستقبل شعبه بعنفوان وقوة، ضاربين أسمى معاني الإنسانية في التضحية والفداء.

قيم متأصلة

من ناحيته قال اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية إن يوم الشهيد هو يوم للفخر والاعتزاز بتضحيات الأبطال الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن هذا الوطن ورفعته، وهو يوم نستحضر فيه قيم البذل والعطاء والمشاعر النبيلة التي قدمها الشهداء الأبرار،

وهو يوم الفداء والبطولة والرفعة والكرامة، حيث نستذكر تضحيات أبطالنا البواسل الذين لبوا نداء الواجب ليؤكدوا لنا أن قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن متأصلة وموروثة في أبناء هذه الأرض المباركة. وأكد أن يوم الشهيد تكريم لهؤلاء الشجعان يعكس قوة الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب.

أوسمة عزة

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن شهداء الإمارات أوسمة عزة وفخر على صدورنا في وطن يهتم دائماً بإحياء ذكرى أبطال الإمارات البواسل، الذين استشهدوا في ميادين الواجب للذود عن الوطن وأمن الوطن ورد الجميل لقيمة غالية غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعبيراً عن الترابط الحقيقي بين القيادة والشعب.

وستظل بطولات شهدائنا، عسكريين ومدنيين، محفورة في ذاكرة الوطن، وخالدة في الوجدان، أوسمة عزة وفخر في صدورنا» فقد تمازجت قلوب الشهداء بمحبة الوطن فقدموا له الغالي والنفيس لوطن الخير والمحبة وطن العزة والكرامة.

تضحيات الأبطال

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة إن يوم الشهيد الإماراتي، هو يوم إحياء لذكرى شهدائنا البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً في سبيل الدفاع عن الوطن أثناء أدائهم لمهامهم الوطنية داخل الإمارات وخارجها، نستذكر فيه تضحيات الأبطال وشجاعتهم، وتحليهم بالمسؤولية الوطنية وفاءً وإخلاصاً لوطنهم، فبطولاتهم التاريخية جسدت لنا القيم المتأصلة في المواطن الإماراتي ليضرب أروع الأمثلة في التلاحم والتفاني والبذل والعطاء.

نبراس يضيء

وأكد اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة أن يوم الشهيد يذكرنا بمآثر وبطولات أبناء الإمارات البواسل الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لحماية الوطن ومقدراته، وإنقاذ حياة الأبرياء ونجدتهم وتحصين الدولة من كل الفتن التي قد تحيط بها فضربوا بشجاعتهم وأقدامهم أروع الأمثلة.

وقال إن تاريخ الوطن على مر الزمن سيحفظ في ذاكرته أولئك الرجال الذين ضربوا أروع الأمثلة وأصدقها وقدموا أرواحهم فداءً للوطن، وستبقى ذكراهم نبراساً يضيء دروب العزة، وستبقى أسماؤهم وتضحياتهم علامة خالدة ومضيئة في تاريخ الإمارات.

ذكرى خالدة

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في «يوم الشهيد» تستذكر فيه بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن والدفاع عنه بكل شجاعة وبسالة، وقدموا أرواحهم في سبيله. وسيظلون في قلوبنا ذكرى خالدة وتاريخاً مشرّفاً في حب الوطن وعزته.

نصرة الحق

وأشار اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية نستحضر في هذا اليوم جهوداً كبيرة بذلها الشهداء لنصرة الحق والدفاع عن الأرض وصون العرض لشهداء سطروا أسماءهم في سجل البطولة والشرف، إن يوم الشهيد يعد يوماً نُخلد فيه بكل الوفاء والعرفان ما قام به الشهداء من تضحيات وعطاء وبذل في سبيل الوطن فهؤلاء الرجال زرعوا برحيلهم في نفوسنا ونفوس أبنائنا قيم الانتماء وحب الوطن.

وقفة إجلال

وقال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة إننا نقف هذا اليوم.. وقفة فخر وإجلال وتقديراً لشهداء دولة الإمارات الأبرار، نستذكر فيها شجاعتهم وبسالتهم العظيمة، ومكانتهم الرفيعة التي وصلوا إليها وهم يقدمون أرواحهم رخيصة دفاعاً عن الوطن ونصرة الأمة.

هذا اليوم هو فرصة حقيقية نعبر من خلالها عن اعتزاز أبناء الإمارات بصنيع شهدائنا البواسل، وعطائهم الذي لا حدود له في خدمة الوطن وحمايته فاستحقوا كل إجلال وإكبار.

حروف من ذهب

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إن القيادة الرشيدة والدولة حرصت على الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الزكية فداء للوطن، وتقديراً لأسر الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم وأعدوهم لحماية الوطن والدفاع عنه، وأن التاريخ سيذكر التضحيات الغالية من أبناء الوطن، وسوف يسجل أسماء هؤلاء الأبطال الشهداء بحروف من ذهب.

تقدير واعتزاز

وأكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين أن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية تعبر فيها دولة الإمارات عن تقديرها واعتزازها بتضحيات شهدائها، هو يوم فخر لأهالي الشهداء بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء التي تحلى بها أبناؤهم وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.

عشق الوطن

وأوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أنه منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة تربى أشبالها على عشق الوطن وبذل الغالي والرخيص في سبيل إعلاء رايته وتحرره، وقال إن قادة الإمارات وأبناءها أسسوا جيشهم على قيم التضحية والوفاء، وأن الشهداء أبطالٌ مخلدة ذكراهم في قلب كل إماراتي وما «يوم الشهيد» إلا تتويج لما شهدناه من وفاء قيادتنا الرشيدة لأبنائها البررة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل وطنهم ومناصرة القيم النبيلة داخل حدود الوطن وخارجه.

وقال إن يوم الشهيد هو يوم للوطن، يوم للفخر بأبطال بذلوا أرواحهم لنحيا بأمان، ويوم لشحذ الهمم وتجديد العزم والوعد والوفاء لدولة الإمارات وقادتها، وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب.

رمز العزة

وقال اللواء محمد أحمـد بن غانم الكعبي قائـد عام شرطة الفجيـرة إن الدولةإذ تحتفي بتضحيات الشهداء بشكل رسمي وشعبي إنما تؤكد أن بطولات الشهداء محفورة في الذاكرة وراسخة في الأذهان كرمز للبسالة والقوة وأنهم أثبتوا بالعزيمة والإصرار ملحمة حقيقة في تاريخ الأمة من أجل نصرة الحق، ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية دفاعاً عن الأمة.

تيجان على هامة الوطن

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن يوم الشهيد سيبقى يوماً خالداً يتجدد في قلوبنا كل حين، وسيظل شهداؤنا الأبرار، تيجاناً على هامة الوطن، وذكراهم ستواصل إلهام حياتنا وأجيالنا القادمة، بمعاني محبة الوطن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز