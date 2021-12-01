«العدل»:نفتخر بصفحات من المجد سطرها أبناء الإمارات

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

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أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل حرص الوزارة، ممثلة في أعضاء السلطة القضائية والنيابية وكافة العاملين على تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة، مضيفاً أن الاحتفال يمثل مناسبة اعتزاز وفخر بصفحات من المجد سطرها أبناء الإمارات، بإنجازات خلدها التاريخ، نستشرف من خلالها آفاق المستقبل الواعد، ونقدم من خلالها أسمى معاني التعبير عن الانتماء وحب الوطن.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الوزارة أول من أمس، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين في المسرح الذي أعد أمام مبنى الوزارة بمنطقة «خليفة أ» بالعاصمة أبوظبي، بحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومحمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي وقضاة المحكمة العليا وكبار قيادات الوزارة والإداريين. وفي بداية الحفل قدم معالي وزير العدل بهذه المناسبة أخلص التهاني والتبريكات باسم كافة العاملين بالوزارة إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بمناسبة احتفال الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.

إلى ذلك، أكدت وزارة العدل أن حزمة الإجراءات التطويرية التي أقرتها خلال الأعوام الماضية، ساهمت في تحول أكثر من 95% من خدمات الوزارة إلى ذكية، وزيادة أعضاء السلطة القضائية الاتحادية ليصل عددهم إلى 415 عضواً.

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