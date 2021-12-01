الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين غداً

المصدر: دبي- البيان

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تضيء الإمارات غداً أفراح العز والفخر في عيد الاتحاد الخمسين الذي يمثل يوماً تاريخياً ومحطة تحوّل كبرى، يحتفي فيها أبناء الوطن بخمسين عاماً مضت من الإنجازات، وينطلقون نحو رحلة الخمسين الجديدة للمضي بثقة وثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وينطلق الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة الاستثنائية من ربوع «حتا»، حيث أعلنت لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي للإمارات، أن الحفل يضم عرضاً مسرحياً مذهلاً يأخذ المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الوطن، كما ستركز الاحتفالات على العلاقة بين الإنسان ووطنه، وسيشمل العرض حكايات تروى لأول مرة، عن شخصيات متميزة، من بينها نساء بارزات، كان لهن دور في تاريخ الإمارات، فيما يدمج الموسيقى الإماراتية التقليدية، مع الموسيقى العالمية، ويضم عروضاً للألعاب النارية تستخدم تكنولوجيا طائرات «الدرون»، في إخراج إبداعي.

وتعم الاحتفالات بهذه المناسبة التاريخية جميع أرجاء الوطن من خلال برامج وفعاليات ضخمة ومتنوعة لمختلف المؤسسات في إمارات الدولة، تضم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

واحتفلت مؤسسة دبي للمطارات بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من الأنشطة التي تعكس التراث والتاريخ الفريد للدولة.وشهد الاحتفال، الذي أقيم في موقع مبنى مطار دبي 3 سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وسط ترحيب الحضور من المسؤولين والموظفين بمؤسسة دبي للمطارات.

ورحب بالحضور جمال الحاي نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي قائلاً: «نجتمع اليوم لنحتفل بعيد الاتحاد الخمسين للإمارات العربية المتحدة. أرحب بكم في هذه المناسبة السعيدة التي نحتفي بها بمسيرة خمسين عاماً من البناء والتطوير، ونتطلع للمستقبل برؤية طموحة. نشكر قياداتنا الحكيمة على جهودهم الكبيرة ودعمهم لنا نحو تحقيق نجاحات أكبر. دمتم ودام عز قياداتنا الحكيمة وعز الإمارات العربية المتحدة».

ورافق الحضور على منصة الاحتفال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، ووفد تضمن كبار المسؤولين في الحكومة وممثلين رسميين عن الشركاء الاستراتيجيين وشركاء الخدمات لمؤسسة مطارات دبي. وقد شارك بالاحتفال المئات من الموظفين في مؤسسة دبي للمطارات.

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