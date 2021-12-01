سلطان الجابر: نحو مرحلة جديدة من الازدهار

المصدر: (دبي - البيان)

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رفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وقال معاليه: «تأتي ذكرى عيد الاتحاد الخمسين ودولة الإمارات تستعد للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الازدهار والنمو عنوانها «مشاريع الخمسين» التي سترسم ملامح مستقبل الدولة للعقود الخمسة المقبلة تحقيقاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة».

وأضاف: «إن الثوابت الوطنية ومنظومة القيم والإرادة التي لا تعرف المستحيل التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومعه الآباء المؤسسون، والتي رسختها القيادة الرشيدة، أثمرت إنجازات ارتقت بالدولة ووضعت أساساً متيناً لمستقبلٍ قائمٍ على اقتصاد المعرفة والريادة التكنولوجية والعلمية، ورسخت مكانة الدولة وجهةً أساسيةً للابتكار والنمو والتطور، ومركزاً للعيش والعمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام».

وقال معاليه: «بهذه المناسبة، نجدد عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة ولوطننا الحبيب، ونبارك لجميع مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها هذه المناسبة الغالية، سائلين الله أن يعيدها علينا جميعاً بالمزيد من العزة والرفعة والمنعة»

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