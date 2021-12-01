محمد الحسيني: مسيرة مباركة حققت ريادة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: «تحمل ذكرى قيام الاتحاد لهذا العام أهمية خاصة كونها تمثل علامة فارقة في تاريخ إماراتنا الحبيبة؛ فاليوم نحتفل بمرور خمسين عاماً على تحويل حلم الاتحاد إلى واقع وضع أسسه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون؛ ونحتفل بمسيرة خمسة عقود من الإنجازات المتوالية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والعلمية والثقافية؛ هذه المسيرة المباركة وضعت دولة الإمارات في موقع ريادي بين دول العالم، ورسخت مكانتها مركزاً عالمياً حضارياً للتسامح والتعايش والسلام».

وأضاف: «لأن طموحات دولة الإمارات في التفوق والتميز لا حدود لها، يُمثل الاحتفال هذا العام نقطة انطلاق لمشروع وطني جامع، تقوده قيادتنا الرشيدة وتشارك فيه الجهات الحكومية والخاصة كافة ومختلف أفراد المجتمع، وذلك بهدف تحقيق هدف واحد وواضح وهو أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد عام 2071».

وتابع معاليه: «جاء إطلاق وثيقة مبادئ الخمسين التي وجهت بها القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعاً يساعد الجهات الحكومية كافة على رسم استراتيجياتها التنموية المستدامة للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع القيم الأصيلة للدولة، ويحقق أفضل حياة لشعب الاتحاد والمقيمين كافة على هذه الأرض الطيبة».

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