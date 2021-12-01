إسعاف دبي تقف دقيقة دعاء صامت على أرواح شهداء الوطن

المصدر: دبي - البيان

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أحيت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أمس، ذكرى يوم الشهيد بمشاركة فريق عمل المؤسسة بمراسم الاحتفال الرسمية، بدءاً من تنكيس العلم ومن ثم الوقوف دقيقة دعاء صامت للدعاء لأرواح شهداء الوطن تلاها رفع العلم مصحوباً بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق صرح خليفة الدراي ـ المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف «إن وقوفنا اليوم دقيقة صامتة للدعاء لأرواح شهدائنا البواسل يؤكد تلاحم أبناء المجتمع وتقديرهم وفخرهم بشهداء الوطن، نقف احتراماً لتضحياتهم ليبقوا درسا بطوليا لأبنائنا وللأجيال القادمة، كل المعاني الإنسانية النبيلة عكستها تضحيات الشهداء».



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