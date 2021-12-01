بلدية أبوظبي: شهداؤنا منارات عطاء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن شهداءنا سيبقون منارات عطاء، ومنابع وفاء، ومناهل للتضحية والفداء، وأن وطننا الغالي سيبقى حصيناً منيعاً بفضل قيادتنا الحكيمة، وبطولات رجال قواتنا المسلحة البواسل.

جاء ذلك في تصريح للقبيسي بمناسبة مشاركته مع منتسبي البلدية في احتفاء الدولة بيوم الشهيد وذلك في المبنى الرئيس لبلدية مدينة أبوظبي وبحضور عدد من المسؤولين والموظفين وسط إجراءات احترازية كاملة. وقد رفع القبيسي أسمى آيات العرفان والتقدير إلى شهداء الإمارات الأبرار الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في سبيل نصرة الحق، وإعلاء القيم الإنسانية العليا.

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