نيابة دبي تحيي ذكرى يوم الشهيد وتنكس العلم

المصدر: دبي- البيان

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أحيت النيابة العامة بدبي ذكرى يوم الشهيد أمس بتنكيس العلم والوقوف دقيقة صمت للدعاء والترحم على الشهداء الأبرار، الذين اختلطت دماؤهم بتراب الوطن الغالي.

حضر مراسم إحياء ذكرى الشهيد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، وعدد من المحامين العامين ورؤساء النيابات وأعضاء وموظفي النيابة العامة.

وبهذه المناسبة الوطنية قال المستشار عصام الحميدان إن دولة الإمارات تقلدت وسام الفخر والشرف بفضل تضحيات الشهداء في ملحمة بطولية اختلطت بها دماؤهم الطاهرة بتراب الوطن، وسنظل نروي سيرتهم العطرة ونخلد قصة بسالتهم لنعيد في الأذهان، وعبر الأزمنة، أن الشهيد الإماراتي كان مثالاً مشرفاً للمواطن الغيور والحارس الأمين والحامي اليقظ لمكتسبات الدولة.

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