100 دورية مرورية في الشارقة لتأمين الاحتفالات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، اكتمال الاستعدادات الأمنية والمرورية لاستقبال عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد الخمسين، من خلال تأمين الاحتفالات الخاصة بهما على مستوى الشارقة، وفق التدابير والإجراءات الأمنية والاحترازية، لافتاً إلى وضع خطة أمنية مرورية شاملة وتجهيز 100 دورية مرورية بهدف تعزيز التواجد الأمني لضبط المخالفات المرورية.

تكثيف

وأكدت شرطة الشارقة جاهزيتها المرورية بتأمين الاحتفالات من خلال تكثيف الدوريات وتوزيعها وفق نقاط الكثافة المرورية المتوقعة في أماكن الاحتفالات لتنظيم حركة السير بمحيطها، وتوزيع دوريات الاختصاص على المجمعات التجارية المختلفة بالإمارة لتعزيز الجوانب الأمنية فيها، إلى جانب تواجد دوريات الشرطة المجتمعية والراجلة منها، والتي تلعب دوراً هاماً في التواصل مع كافة شرائح المجتمع، وتنظيم الحركة المرورية والسيطرة على التجمهر، وغيرها من الأدوار الهامة التي تتطلب التواجد في الوسط المجتمعي، تأكيداً على مسؤوليتها المجتمعية في تعزيز الاتصال والتواصل مع شرائح المجتمع، حفاظاً على مجتمع آمن ومستقر.

بلاغات

وفي الجانب الأمني، تواصل غرفة العمليات المركزية استعدادها للتعامل مع مختلف البلاغات والاستفسارات العامة الواردة من قبل أفراد الجمهور على مدار الساعة، لتأمين وصول كافة الفرق الأمنية، وفق خطط الاستجابة والجاهزية المعدة.

وطالبت القيادة العامة لشرطة الشارقة، الجمهور بالاحتفال بأمان،‏ والالتزام بالشروط الواجب اتباعها خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد الــ50، وهــــي عدم الوقوف فوق سطح المركبة أو الخروج من نوافذها أثناء مسيرتها، والالتزام التام بقواعد السير والمرور، وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق، وعدم الوقوف في غير الأماكن المخصصة، وعدم تعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطريق على الآخرين، وعدم استخدام أنواع الرش من قبل السائق والركاب، وعدم تزويد السيارات بإضافات غير مرخصة في هيكل المحرك، وعدم تغطية زجاج المركبة بالملصقات أو وضع «شمسية» أمامية.

ونوهت بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة‏، واتباع إرشادات الجهات الرسمية في الدولة في هذا الشأن.

ودعت أفراد الجمهور إلى التواصل معها عبر قنواتها الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة، عبر منصة الاتصال 999، للحالات الطارئة و901، للحالات غير الطارئة أو خدمة «حارس» عبر تطبيق شرطة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز