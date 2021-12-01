«طرق دبي»: شهداء الوطن الأبرار مصدر اعتزازنا

المصدر: دبي - البيان

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قام معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، برفقة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في المبنى الرئيس للهيئة، والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، إحياءً لذكرى يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام.

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: نستذكر في هذا اليوم تضحيات أبطال قواتنا المسلحة الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة لبارئها دفاعاً عن الحق ونصرةً للمظلومين، مؤكداً أن شهداءنا الأبرار مصدر اعتزاز لشعب دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية.

وأكد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدم نموذجاً مشرفاً في بذل الغالي والنفيس، في الحفاظ على الوحدة العربية والإسلامية وحماية ترابها.

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