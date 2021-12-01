«كهرباء دبي»: سيرة الشهداء ستظـل نبراسـاً للبذل والعطاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحيت هيئة كهرباء ومياه دبي أمس ذكرى يوم الشهيد، ووقف موظفو الهيئة يتقدمهم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس ومسؤولو الهيئة، دقيقة دعاء صامت متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وبالتزامن مع السلام الوطني للدولة، رفع معالي الطاير، علم الدولة في المبنى الرئيسي للهيئة بحضور عدد كبير من موظفي الهيئة.

وقال معاليه: «يوم الشهيد ذكرى مضيئة ومناسبة وطنية يعتز بها كل مواطن ومقيم، فبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار جعلت من الدولة واحة للأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكد موظفو الهيئة أن سيرة الشهداء ستظل نبراساً للبذل والعطاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز