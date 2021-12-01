تعاونية الاتحاد تشارك في إحياء يوم الشهيد

المصدر: (دبي - البيان)

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أحيت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، الذكرى السنوية ليوم الشهيد تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الإمارات الخالدة في ذاكرة الوطن، والذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حفظ الاستقرار والسلام والتأكيد على قيم الولاء للوطن والتضحية والفداء لأجله، حيث نكست الأعلام في جميع فروعها البالغ عددها 23 فرعاً ومراكزها التجارية.

وأكد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية كمؤسسة وطنية تشارك في كل عام بإحياء يوم الشهيد والدعاء لشهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم لرفعة الدولة، لافتاً إلى أن مشاركتها تأتي تعبيراً عن كل المعاني العظيمة لشرف الانتماء والعطاء للوطن المفدى.

وقال أن تكريم القيادة الرشيدة لهم ولأسرهم وتخصيص يوم في كل عام للاحتفال بهم يؤكد أن ذكراهم الغالية ستبقى حية لدى جميع أبناء الوطن.

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