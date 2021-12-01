حمدان بن محمد: يوم الشهيد ذكرى وطنية نستحضر فيها معاني البطولة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن يوم الشهيد يجسد ذكرى وطنية غالية نستحضر فيها معاني التضحية والبطولة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بكل فخر نحيي «يوم الشهيد» الذي يجسد ذكرى وطنية غالية نستحضر فيها معاني التضحية والبطولة من أجل رفعة الوطن.. هذه المناسبة الغالية، ترسخ في نفوس الأجيال الجديدة قيم حب تراب الإمارات والعطاء والإخلاص في العمل لتبقى راية الإمارات خفاقة شامخة».

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