«الاتحادية العليا» تنظم وقفة إجلال ودعاء

المصدر: (أبوظبي- وام)

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نظمت المحكمة الاتحادية العليا، وقفة إجلال ودعاء بمناسبة يوم الشهيد، تمجيداً لشهداء قواتنا المسلحة الأبرار، وتخليداً لتضحياتهم الجليلة فداء للوطن وذوداً عن حماه.

حضر الاحتفالية قضاة المحكمة وإداريوها وموظفوها يتقدمهم رئيس المحكمة.

وصرح المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة، أن يوم الشهيد سيظل ذكرى عزيزة في نفوس الإماراتيين، لما تثيره السيرة العطرة لشهدائنا الأبطال من مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، حيث نتذاكر تضحياتهم الجِسام في سبيل أمن وطننا الغالي والذود عن حياضه، فتثمر في القلوب حباً وانتماءً، وتزرع في أبناء مجتمعنا وناشئتنا أنبل المعاني الإنسانية والقيم الحميدة من بذل وعطاء ووفاء، فنترحّم على أرواحهم الزكية التي فاضت في سبيل رفعة ومجد وإعلاء شأن الوطن.

وأضاف أن «هذا اليوم مناسبة لنؤكد لقيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مكانة شهداء قواتنا المسلحة الأبرار ستبقى محفورة في قلوبنا.

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