وزراء: بطولات شهدائنا أوسمة شرف وذكراهم خالدة في سجلات الوطن

المصدر: متابعة: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزراء أن يوم الشهيد يخلّد في وجدان الإماراتيين، ذكرى شهدائنا الأبرار الذين بذلوا دماءهم الزكية في الذود عن حمى الوطن وحماية مكتسباته، وأن بطولات شهدائنا أوسمة شرف وفخر نعتز بها وذكراهم خالدة في سجلات الوطن.

وفاء

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن يوم الشهيد يخلّد في الوجدان ذكرى مجيدة لأبطال الإمارات الأبرار، ووفاءً وعرفاناً منا لتضحيات الشهداء في ميادين الشرف، وهو يوم تتجلى فيه مبادئ الوطنية والولاء والانتماء والإخلاص، لمن حملوا راية الوطن ودافعوا عنه بالغالي والنفيس، لافتاً إلى أن بطولات شهدائنا هي أوسمة فخر نعتز بها، ودرس لنا ولأجيالنا في معاني التضحية والولاء للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأضاف معالي العويس إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة سوف تظل مخلصة للشهداء وذويهم وتجدد عهود الوفاء لتضحياتهم، حتى تظل خالدة في سجلات الوطن بحروف من نور. كما تصون تضحيات الشهداء وتوليها ما يليق بها من تقدير ومكانة سامية، ورعاية أسر الشهداء، في تعبير خلّاق يجسد التلاحم الوطني، وقوة الإرادة وصلابة العزيمة لدى أبناء الإمارات في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، والدفاع عن الوطن والحفاظ على منعته ومكتسباته، لتبقى راية دولتنا خفاقة شامخة.

ولفت معاليه إلى أن المسيرة الحضارية لدولة الإمارات حافلة بقصص البطولات التي حققها آباؤنا وأجدادنا، ونحن اليوم نقتدي بأمجاد المؤسسين وملاحم الشهداء للمضي قدماً بكل أمانة وإخلاص من مواقع عملنا، حتى نتابع مسيرة التنمية المستدامة وفق توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية مئوية الإمارات، إلى مزيد من المبادرات والإنجازات ولتمكين أجيال المستقبل من مواصلة مسيرة التسامح والريادة والازدهار.

عطاء

كما أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن تاريخ الثلاثين من نوفمبر، يمثل في ذاكرة الأجيال والوطن رمزاً للفخر والنبل والعطاء، وفيه يلتف شعب دولة الإمارات حول قيادته الرشيدة بتلاحم وتعاضد، مستلهمين القيم النبيلة التي تجسدها تضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والتضحية من أجل أن تبقى راية الوطن خفاقة شامخة.

وقال معاليه: «نوجه في هذا اليوم تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا البواسل، ونعاهد القيادة الرشيدة أن نبقى أوفياء لثوابتنا الوطنية وللقيم والمبادئ التي ضحى شهداؤنا الأبرار بأرواحهم من أجلها ودفاعاً عنها، وحفاظاً على منجزات ومكتسبات دولة الإمارات».

كرامة

بدوره، أكد معالي عبد الله مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد أن يوم الشهيد مناسبة لإعلاء قيم التضحية والفداء والبذل، ومناسبة لتكريم الأبطال الذين بذلوا الأرواح والدماء ليحيا الوطن في عز وأمن وأمان، وتظل رايته خفاقة في سماء المجد. وقال معاليه: نحتفي في يوم الشهيد بتضحيات وبطولات رجال الإمارات الذين قدموا أغلى ما يملكون لوطنهم، ونحن نعاهد قادتنا بالمضي على نهج هؤلاء الشهداء وتقديم أرواحنا فداءً في سبيل رفعة وطننا الغالي.

وأضاف إن الشهداء جسدوا بتضحياتهم أصدق معاني العزة والكرامة والوفاء والبذل والتضحية بأرواحهم.. مشيراً إلى أن يوم الشهيد مناسبة نقف فيها وقفة إكبار وإجلال لتضحيات أبطالنا في جميع الميادين، ونتذكر فيه الأبطال الذين سطروا أروع قصص الوفاء، وأكدوا بعطائهم وتضحياتهم أن الإمارات ستبقى حصناً منيعاً وقلعة شامخة.

تضحية

من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يوم الشهيد مناسبة نجدد فيها فخرنا بقيم التضحية والشجاعة والتفاني التي سطرها أبناء الإمارات فداءً للوطن، وهو يومٌ خالدٌ في وجدان الإماراتيين، نستذكر فيه شهداءنا الأبرار الذين بذلوا دماءهم الزكية في الذود عن حمى الوطن وحماية مكتسباته وصون مستقبله وحماية المستضعفين».

وأضاف: في هذا اليوم المجيد، نقف إجلالاً أمام تضحيات الشهداء الذين قدموا المثل الأعلى في البذل والعطاء، ونجدد العهد على العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الذي ضحوا في سبيله ليكون في أعلى المراتب مسترشدين برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومستلهمين من تضحيات الشهداء العزيمة والإصرار لمواصلة مسيرة التنمية المستقبلية.

ونتوجه في هذا اليوم برسالة تحيةٍ وإكبار وتقدير لعائلات شهدائنا وأبطالنا المُخلدين في صفحات التاريخ والوجدان الوطني، مجددين فخرنا بتضحياتهم فداءً للوطن وتلبية للواجب الوطني والإنساني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز