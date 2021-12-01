مكتوم بن محمد: يقف الوطن إجلالاً لتضحيات أبناء الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «في يوم الشهيد يقف الوطن إجلالاً لتضحيات أبناء الإمارات الذين جادوا بأنفسهم لينعم الوطن بأمنه واستقراره ويقف احتراماً لأمهات الشهداء وذويهم لصبرهم وحبهم لوطنهم ويقف تقديراً لجنوده البواسل وبطولاتهم التي تتجدد في كل ميدان. الإمارات أرضنا التي نفتديها بالأرواح ونبذل لرفعتها أغلى ما نملك».

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