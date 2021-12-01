حمدان وهزاع وسيف ومنصور وذياب بن زايد: تضحيات شهداء الوطن منارات تضيء مستقبل الأجيال

المصدر: دبي، أبوظبي- البيان و«وام»

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أن شهداء الوطن سطروا أعظم صفحات التضحية والبسالة وجعلوا من تضحياتهم مناراتٍ تضيء بالمجد مستقبل الأجيال القادمة، وأن سيرتهم العطرة ستظل خالدة في القلوب والعقول.

ودون سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «رحم الله شهدائنا الأبرار الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الطاهرة دفاعا عن الوطن وحماية مكتسباته ، وفي يوم الشهيد نحتفي بذكراهم وتضحياتهم في ميادين الشرف والعزة ، وستبقى شجاعتهم وبطولاتهم مصدر عزنا وفخرنا ، فاللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم وإجز أهلهم وذويهم خير الجزاء».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تدوين عبر «تويتر»: «المجد للشهداء الأبطال الذين ستظل سيرتهم العطرة خالدة في القلوب والعقول، تملؤنا فخراً واعتزازاً وتمدّنا بالإرادة والعزيمة لنواصل مسيرتهم ونحفظ جليل أعمالهم وعظيم مآثرهم في ذاكرة الأجيال».

كما قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تدوين عبر «تويتر»: «في يوم الشهيد.. نستحضر بالعز والفخر ذكرى شهدائنا الأبرار.. تقديراً وإجلالاً للذين وهبوا أرواحهم.. لتظل راية الاتحاد عاليةً خفاقة.. رحم الله شهداء الوطن الذين جعلوا من تضحياتهم مناراتٍ تضيء بالمجد مستقبل الأجيال القادمة».

بسالة

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوين عبر «تويتر»: «تخليداً لذكرى يوم الشهيد.. نستحضر تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا أعظم صفحات التضحية والبسالة.. ستظل بطولاتهم أوسمة عز على صدر كل مواطن.. نترحم على أرواحهم الطاهرة، معبرين عن تقديرنا لما توليه القيادة الرشيدة من رعاية كريمة لأسر الشهداء وأبنائهم».

قيم

كما أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن يوم الشهيد هو يومٌ لإعلاء قيم التضحية والفداء، وهو يوم عزٍ وفخر بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه البررة، الذين وهبوا أرواحهم في أنصع صفحات التاريخ لتظل راية دولة الإمارات خفاقة مرفوعة.

وقال سموه: «إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون يوم 30 من نوفمبر من كل عام يوماً لتخليد ذكرى شهداء الوطن الأبرار هو تاريخٌ نستذكر فيه مآثر رجالٍ بواسل صدقوا ما عاهدوا الله عليه فجادوا بأرواحهم الزكية وسطروا بدمائهم أروع معاني التضحية والفداء في ميادين الشرف والبطولة».

وأضاف سموه: «إن دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأسر الشهداء وأحوالهم هو تأكيد على قيم اللحمة الوطنية، وعلى قوة التأسيس ومتانة البنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة».

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