مثقفون: مسيرة الإمارات تاريخية وعظيمة ومثمرة

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد عدد من المسؤولين والمثقفين في الإمارات أهمية ما يجسّده عيد الاتحاد الخمسين الذي يحل، بينما ترفل الدولة بالإنجازات المتفردة التي أهلتها لتكون في مكانة بارزة عالمياً على كافة الصعد، وذلك بفضل النهج الذي أسسه واختطه الآباء المؤسسون، ومن ثم رعاه وعززه قادة الدولة الأماجد الذين لا يدخرون أي جهود أو إمكانات في سبيل تدعيم لبنات اتحاد دولتنا الغراء وإذكاء مسيرة تفوقها وتقدمها على كافة الصعد.

وفي هذا الصدد، قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «يجسّد عيد الاتحاد الخمسين هذا العام، والذي يتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات ، مسيرة تاريخية عظيمة ومثمرة، ومحطة سنوية فارقة في تاريخ دولة الإمارات ، ننطلق منها نحو خمسين عاماً مقبلة تنبض بروح الاتحاد ووحدة المصير، وتؤسس لإنجازات ونجاحات جديدة داخل كافة القطاعات والمجالات، في ظل رؤية طموحة للقيادة الرشيدة تقود الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».

فرصة مثالية

وتابع معاليه: «إنَّ هذه المناسبة الوطنية تشكل فرصة مثالية لتضافر الجهود لنسهم سوياً في رسم ملامح مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ونفخر في مكتبة محمد بن راشد بأن نكون جزءاً من هذه الجهود والرؤية المتكاملة، التي تدعم توجهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة».

تهانٍ ومباركات

من جانبه، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «أرفع أسمى آيات التهاني والمباركات لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، بهذه المناسبة الغالية، التي يمثل احتفالنا فيها باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد فرصة للإطلالة على جهود خمسين عاماً مضت، انطلقت مع بدايتها مسيرة أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر بفضل توجيهات قادة الدولة، وشيوخها حكام دولة الإمارات العربية المتحدة».

محطة وطنية

من جهتها، أكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أن عيد الاتحاد الخمسين هذا العام، يشكل محطة وطنية وتاريخية متفردة بتزامنه مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة ليعكس مسيرة حافلة من الإنجازات على مدار الخمسين عاماً الماضية.

وأضافت: «في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة».

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