«محمد بن راشد للإسكان» تدعم مبادرة همة الشباب في البناء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن انضمامها لمبادرة همة الشباب في البناء التي أطلقها مجلس دبي للشباب أخيراً.

جاء ذلك خلال عقد اتفاقية شراكة بين الجانبين وقعت في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك تزامناً مع تنظيم المؤسسة معرض الديكور والتصميم ومواد البناء - ديكوبيلد 2021، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي الذي يضم بلدية دبي، والشركاء من القطاع الخاص متمثلة بشركة نبني للتعامل الإلكتروني وفلل للإسكان.

جرى توقيع الاتفاقية من قبل محمد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمهندس محمد الشامسي المنسق العام لمجلس دبي للشباب، والمهندس عبدالله الشيزاوي مدير إدارة رقابة البناء في بلدية دبي، والمهندس ناصر عبدالله بن كلبان مدير تطوير الأعمال بشركة نبني للتعامل الإلكتروني، وغياث الهاشمي، مدير العلاقات في فلل للإسكان.

ومن جانبه أكد الشامسي أننا نعلن عن انطلاق مبادرة (همة الشباب في البناء) وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر إلى جميع الشركاء.

كما أوضح الشيزاوي: سعيدون بالإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع البناء لنمو المدينة من خلال مبادرة همة الشباب في البناء، وبدورنا نسعد بخدمة المتعاملين.

وأشار ابن كلبان إلى أن شركة نبني بدأت رحلتها في عام 2018، وكانت بوابةً رقمية للشركات المرخصة التي تعملُ بشكل أساسي في مجال البناء والترميم في دولة الإمارات العربية المتحدة بأقسامها المختلفة.

وقال الهاشمي: «تعد فلل للإسكان علامة تجارية غير ربحية متخصصة في تطوير وتوفير الحلول والمنتجات السكنية للمواطنين».

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