«الاتحادية للرقابة النووية» تنظم ورشة حول أمن المعلومات واستمرارية الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورشة عمل استمرت ليوم واحد لمناقشة أهمية أمن المعلومات وتحديات استمرارية الأعمال أثناء الأوبئة والدروس المستفادة.

جمعت ورشة العمل خبراء وصناع قرار لتبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بحماية المعلومات واستدامة الأعمال، وعرض المشاركون دراسات حالة مختلفة لتوضيح أفضل الممارسات للتعامل مع تحديات أمن المعلومات وتعزيز ثقافة أمن المعلومات بين الجهات الحكومية في الدولة.

وأكدت الجهات الحكومية المشاركة التي تمثل قطاعات الرقابة النووية والتأهب للطوارئ والصحة العامة أهمية أمن المعلومات والتأهب للطوارئ والصحة النفسية لحماية المجتمع وضمان قدرة الجهات على مواصلة أعمالها ولا سيما في أوقات الطوارئ.

وقال كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «في الوقت الذي واجه العالم تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة (كوفيد19) نجحت دولة الإمارات بفضل قيادتها الحكيمة في التعامل مع الجائحة وضمان السلامة العامة واستمرار العمل».

وأوضح: «أن الهيئة اتخذت إجراءات سريعة لضمان سلامة موظفيها إضافة إلى مواصلة مهامها الرقابية وفي هذه الظروف حققنا إنجازات تاريخية لدولة الإمارات عندما أصدرنا رخصتي التشغيل للوحدتين الأولى والثانية في محطة براكة للطاقة النووية لتجعل الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية».

من جانبه أكد الدكتور طاهر العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن استمرارية الأعمال أمر ضروري للجهات الحكومية للقيام بواجباتها، واستعرض المراحل المختلفة من آلية الاستعداد والتنسيق للاستجابة للطوارئ على مستوى الحكومة لضمان سير العمل بسلاسة.

من جهتها أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية بمركز أبوظبي للصحة العامة، أن الصحة الجسدية والنفسية في أوقات الأوبئة أمر بالغ الأهمية لضمان السلامة العامة.

واستعرض الدكتور نائل المومني رئيس إدارة الأزمات في أكاديمية شرطة دبي، دراسة حالة تحت عنوان «هل نحن على استعداد لمواجهة الكوارث المستقبلية».

وشدد على أن استمرارية الأعمال مطلوبة لتسيير الأعمال، مؤكداً أن التأهب يؤدي إلى أداء أفضل.

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