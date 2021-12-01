«مدى» تتعاون مع منصة CharityStars لتقديم التبرعات

المصدر: ابوظبي - وام

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أعلنت حملة مدى عن تعاونها مع منصة CharityStars المتخصصة في جمع التبرعات لمنح المشاركين فرصاً وعروضاً مذهلة وتجارب استثنائية إذ بإمكان المتبرعين لمصلحة حملة «50 يوماً لإنقاذ حياة 5 ملايين شخص» المخصصة لإنهاء مرضي العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي اللذين يعدان من الأمراض المدارية المهملة من خلال الموقع الإلكتروني CharityStars المشاركة في مزاد عبر الإنترنت أو المشاركة بهدف الفوز بمجموعة من التجارب وهي تجارب لا يمكن شراؤها يحصل عليها الفائزون على مدى 50 يوماً من الحملة.

وتتجه جميع التبرعات المقدمة عبر منصة CharityStars ضمن الحملة التي تستمر 50 يوماً إلى صندوق بلوغ الميل الأخير الذي يعمل من أجل القضاء على هذين المرضين في دول جنوبي الصحراء الكبرى بإفريقيا.

رؤية

يذكر أن صندوق بلوغ الميل الأخير مدته 10 سنوات وبقيمة 100 مليون دولار أطلقه عام 2017 صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استمراراً لرؤية والتزام الأب المؤسس الشيخ زايد رحمه الله تجاه القضاء على الأمراض المعدية ويحظى الصندوق بدعم مجموعة من المنظمات ومنها مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة إلما الخيرية.

ويقدم صندوق بلوغ الميل الأخير العلاج الوقائي من مرضي العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي في إفريقيا وسيتم استثمار التبرعات من أجل تحديد مناطق انتشار تلك الأمراض وبيان أثرها في المجتمعات بالإضافة إلى دعم البحوث المخبرية والتعاون بين الدول في هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر أن حملة «50 يوماً لإنقاذ حياة 5 ملايين شخص» أطلقت يوم 14 أكتوبر لتستمر حتى موعد الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في 2 ديسمبر وتهدف إلى المساعدة على حماية 5 ملايين شخص على الأقل من مرضي العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي.

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وقالت تالا الرمحي المديرة العامة بالإنابة لحملة مدى: «يسرنا الإعلان عن هذه القائمة المتميزة من الفرص المذهلة التي سيحصل عليها الفائزون المحظوظون عبر منصة CharityStars كما أبهرنا الإقبال الكبير على التبرع لحملتنا 50 يوماً لإنقاذ حياة 5 ملايين شخص إذ سارع عدد ضخم من المؤسسات لإدراج خدماتها مقابل التبرع لهذه القضية الإنسانية ويحتاج العالم إلى جهود استثنائية للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، وأنا ممتنة لمنصة CharityStars وجميع شركائنا على ما أبدوه من سخاء وجهود متواصلة لتعزيز الوعي بتلك الأمراض الخطرة.

يذكر أن مرض العمى النهري مرض طُفيلي يصيب الجلد والعينين وهو ثاني أهم الأسباب المؤدية للعمى الذي يمكن الوقاية منه أما داء الفيلاريات اللمفي والمعروف كذلك باسم داء الفيل فهو أحد الأمراض المدارية المهملة التي تصيب الجهاز اللمفي لدى الإنسان ليسبب تورماً شديداً في الأطراف ويحتاج أكثر من 200 شخص في العالم للعلاج من مرض العمى النهري بينما لا يزال 850 مليون شخص في 50 دولة معرضين لخطر الإصابة بداء الفيلاريات اللمفي ومعظمهم في إفريقيا فيما تؤثر الأمراض المدارية المهملة في أكثر من 1.5 مليار شخص في أفقر مناطق العالم لتكبّد الاقتصادات النامية مليارات الدولارات سنوياً.

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