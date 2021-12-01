حمد الرميثي: يوم الشهيد يوم لإعلاء مبادئ إنسانية سامية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أن يوم الشهيد يوم لإعلاء مبادئ إنسانية سامية، فالتضحية بالنفس في سبيل نصرة الحق وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والتضامن مع الأشقاء، تبقى خير شاهد وعنوان على ما قدمه أبناء الإمارات من الشهداء الأبرار.

وأضاف - في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة «يوم الشهيد» - إن يوم الشهيد يوم للتضحية والتلاحم والانتماء للأرض والوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وهو يوم يعكس قوة وحدتنا واتحادنا وعمق تضامن أبناء شعبنا وتآزرهم وترابطهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف قيادة لا تبخل بأي جهد ولا وقت من أجل ما فيه خير أبناء هذا الوطن.

وقال الفريق الركن الرميثي: في هذا اليوم، تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة ـ قيادة وشعباً ـ بواحدة من أقدس وأغلى مناسباتها الوطنية، وهو يوم الشهيد، الذي يوافق الثلاثين من نوفمبر من كل عام، هذا اليوم الذي يلتف فيه جميع أبناء شعبنا تكريماً لروح وتضحيات وعطاءات شهداء أبرار قدموا أرواحهم فداء للإمارات، ومن أجل أن تبقى رايتها عالية خفاقة، وأن يبقى أبناؤها رمزاً للوفاء والتضحية والشجاعة في ميادين الحق والواجب والشرف.

وأضاف: إن يوم الشهيد أيضاً يوم لإعلاء مبادئ إنسانية سامية، فالتضحية بالنفس في سبيل نصرة الحق وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والتضامن مع الأشقاء، تبقى خير شاهد وعنوان على ما قدمه أبناء الإمارات من الشهداء الأبرار.

وهو أيضاً يوم نقف فيه وقفة إعزاز وتقدير وإجلال لأسر الشهداء وذويهم، تأكيداً أن هذه التضحيات العظيمة ستبقى في ضمير الإمارات ووجدانها؛ فالشهداء الذين قدموا المثل والقدوة وأظهروا شجاعة وبسالة وقدموا أمثلة نادرة في الوطنية والولاء والانتماء وجادوا بكل غالٍ، وليس هناك أغلى من الروح، كي تبقى الإمارات آمنة مستقرة وكي تبقى رايتها عالية خفاقة.

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