أحمد بن سعود: تجسد مشاعر الاعتزاز بتضحيات أبناء قواتنا المسلحة

المصدر: أم القيوين - وام

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شهد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أمس مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد التي أقيمت بميدان النصب التذكاري للشهداء بأم القيوين.

واستهلت مراسم يوم الشهيد بتنكيس العلم ووقفة دقيقة صمت إجلالاً وتثميناً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذاكرهم الغالية، ثم رفع الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا العلم مع عزف السلام الوطني.

وقال الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا: إن يوم الشهيد هو يوم لرد الجميل واستذكار بطولات الشهداء، وتتجسد فيه مشاعر أبناء الإمارات بالفخر والاعتزاز بتضحيات أبناء قواتنا المسلحة من أجل إعلاء راية الوطن في ساحات الشرف.

وأضاف: «يمثل شهداؤنا الأبرار نموذجاً يستلهم منه أجيال الغد دروساً عظيمة في الولاء والانتماء وحب الوطن والشجاعة، وهي القيم التي غرسها الأجداد والآباء المؤسسون وما زالت متأصلة وراسخة في مجتمع الإمارات».

حضر الفعالية ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

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