«خليفة الإنسانية»: نستلهم من إرث الأولين الشهامة والتسامح

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر الجاري بعيد الاتحاد الخمسين، يمثل ذكرى انطلاق الحلم الذي أصبح واقعاً بقيام اتحاد الإمارات السبع الذي تم في العام 1971، بمباركة من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين «اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة»: نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة وشعب الإمارات بهذه المناسبة الخالدة.. مشيداً بالمشاركة الرسمية والشعبية من المواطنين والمقيمين احتفالات الدولة، حيث يجد الجميع الفرصة في هذا اليوم للتعبير، كل على طريقته، عن حبه وانتمائه وولائه لهذا الوطن الغالي الذي لم يبخل بشيء في سبيل راحة وطمأنينة كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.

وأضاف الخوري: اليوم ومع احتفالنا بخمسين سنة مضت واستعدادنا لخمسين سنة مقبلة، فإننا نستلهم من إرث الأولين قيم الشهامة والإنسانية والتسامح والعطاء التي غرزها الآباء المؤسسون للهوية الإماراتية لتكون لنا عوناً للفترة المقبلة.

وأكد الخوري حرص المؤسسة على مواصلة المسيرة الإنسانية الإماراتية وفق الرؤية الشاملة لقيادتنا الحكيمة، لبلورة العطاء الإنساني الإماراتي في أحلى حلة في السنوات الخمسين المقبلة بإذن الله.

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