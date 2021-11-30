«تشكيل» يحتفل بعيد الاتحاد الـ50 بأعمال فنية وإبداعية

المصدر: دبي ـ البيان

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يشارك مركز «تشكيل» في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 50، حيث أطلق خصيصاً أعمالاً فنية جديدة من وحي هذه المناسبة خلال فعاليات أسبوع دبي للتصميم. وقال كرم حور، منسق التسويق والاتصال في مركز «تشكيل»:

أطلق «تشكيل» عملين جديدين هما «دبي» و«إماراتنا» احتفالاً بعيد الاتحاد الـ50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء هذان العملان اللذان صمما وصنعا في «تشكيل» على شكل 4 منتجات جديدة هي: قلادتان ذهبيتان عيار 18 قيراطاً، وحقيبتان للحواسيب المحمولة طُرّزت عليهما كلمتا «دبي» و«إماراتنا».

وأهم ما يميز هذين المنتجين، وجميع منتجات «تشكيل» عموماً هو أنها مصممة من قبل فنانين ومصممين مقيمين في الإمارات كمبادرة من مبادرات «تشكيل» لدعم الفنانين والمصممين، ودخول أسمائهم لسوق الفنون، حيث إن جميع منتجات «تشكيل» مصنوعة وبكل فخر في دولة الإمارات.

الاقتصاد الإبداعي

وأوضح كرم حور: أصبح الاقتصاد الإبداعي تعبيراً متعارفاً عليه منذ زمن، لكن التطورات التي حصلت حول العالم جراء انتشار الجائحة فرضت علينا طرقاً بديلة وأساليب جديدة في العمل، ولهذا عاد هذا التعبير للاستخدام أكثر من السابق، لكن الجائحة، وبالرغم من سلبياتها، فتحت أعين الجميع على طرق وبدائل غير تقليدية لتحريك عجلة الاقتصاد، ولهذا نرى اليوم انخراط الفنون والثقافة في العصب الحيوي لأي دولة في العالم، ودولة الإمارات خير دليل على نهضة القطاع الفني والثقافي، والدور الذي يلعبانه في دعم نهضة الاقتصاد.

مبادرات متنوعة

وأضاف: يمضي قطاع الفنون في الإمارات بتطور وتقدم مستمرين، ونرى ذلك جلياً في الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئات الثقافية الحكومية والخاصة بشكل مستمر. «تشكيل» كان ولا يزال يواكب عملية التطور هذه من خلال دعمه لتطوير ممارسات الفنانين والمصممين المقيمين في الدولة عبر مبادرات متنوعة من شأنها تعزيز مهاراتهم وتطوير ممارساتهم.

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