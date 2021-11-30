عبد الله بن دميثان: مساعي الإمارات نحو التميز تلهم العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» الإمارات وجافزا: «في دولة الإمارات، سعينا على الدوام بأن نكون الرقم واحد، وتحقيقاً لذلك نعمل جميعاً في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة بإخلاص لتبوّء المراتب الأولى في تقارير التنافسية الدولية، ويسعدني في هذا السياق أن أهنئكم بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن أحد إنجازات وطننا الكبرى، باعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالإجماع، ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات الموافق الثاني من ديسمبر يوماً عالمياً للمستقبل».

وأضاف بن دميثان: «هذا الإنجاز دليل على أن مساعينا نحو التميز باتت تلهم دول العالم، ولكنه في ذات الوقت يزيد من المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا؛ إذ يتوجب علينا المحافظة على مكانتنا كنموذج تحتذى به الدول الأخرى، عبر تطوير قدراتنا بشكل دائم ومواكبة التغيرات المتسارعة، والعمل جميعاً بانسجام وتواؤم لبناء وطننا وفق رؤية آبائنا المؤسسين، وتحقيق قصة نجاح على مستوى العالم لدولتنا التي أصبحت أرضاً للفرص والإمكانات الهائلة بلا حدود».

وقال: «وفي حين نستعد للسنوات الخمسين القادمة، تساعدنا المبادرات الحكومية الرئيسة، وعلى رأسها مشاريع الخمسين، في تعزيز نموّنا؛ إذ تشكل حزم المشاريع التنموية والاقتصادية قوة دافعة لتعزيز دورنا على مدى الخمسين عاماً القادمة، كمركز تجاري ولوجستي رائد، ومُمكّن للتجارة الذكية. كما ستدعم تلك المشاريع جهودنا في الإسهام بما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ومناولة ثلثي إجمالي حجم التجارة في دولة الإمارات.

واليوم، ومع اتضاح رؤية المستقبل، ستضفي هذه المشاريع بُعداً غير مسبوق لدورنا، وتعيد تشكيل علاقتنا مع سلسلة الإمداد والتوريد، وأُسس تعاملنا مع أكثر من 9,600 شريك من عملائنا في مجمعاتنا ومناطقنا الحرة، الذين ينتمون إلى ما يزيد على 140 دولة».

لقد نجحنا في دي بي ورلد بتحقيق إنجازات نوعية؛ فعبر ميناء جبل علي، المنشأة الرائدة في محفظة أعمالنا، والذي يتيح الوصول إلى أكثر من 3.5 مليارات مستهلك، نسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف معاهدات التجارة الاستراتيجية لتعزيز قطاع الأعمال وبناء «جسور التجارة»، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول مثل الهند والصين وباكستان وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومن خلال جهودنا الحثيثة، سنتمكن من إضافة مبادرات جديدة إلى رصيد إنجازاتنا البارزة في دي بي ورلد.

وأضاف: «سنعمل على حشد جميع الطاقات الإبداعية وتحفيزها على الابتكار، لنتخطى ما حققناه من إنجازات في بناء الجسور التجارية الإقليمية، ونضيف لها بُعداً مستقبلياً يحقق النمو والازدهار للأجيال القادمة».

وبمناسبة احتفالنا بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد؛ نقطع على أنفسنا عهداً بأن نكون شريكاً رئيساً في تعزيز دعائم دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، وتمكين التجارة الذكية وخلق مستقبل مستدام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز