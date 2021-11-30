عبدالقادر موسى: نستقبل الخمسين الثانية بعقول ترى المستقبل وأيادٍ تصنعه

المصدر: دبي - البيان

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قال القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي: «إن عام الخمسين يشكل لحظة تاريخية في رحلتنا التي بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971.. فهو احتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى بها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا والجهود التي بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت دولتنا ولله الحمد إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم.

ومع مرور خمسين عاماً على تأسيس اتحاد دولتنا، ووضع اللبنة الأولى في مسيرتها نحو التنمية والريادة، نعبّر في هذه المناسبة العظيمة عيد الاتحاد الخمسين، عن مدى السعادة بالإنجازات والمكانة العالمية التي باتت الإمارات تتصدرها على مختلف المؤشرات، وفي العديد من المجالات، على صعيد المنطقة والعالم، كما نعبّر عن امتناننا وشكرنا للقيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً في سبيل تعزيز مكتسباتنا وإنجازاتنا، وسابقت الزمن لإحداث نقلات تنموية نوعية ومستدامة، جعلت من دولتنا مقصداً ونموذجاً للازدهار، رغم العديد من الظروف والأزمات التي واجهت العالم في السنوات الماضية. كلنا فخر بإنجازاتنا، والحماس يملؤنا لمضاعفة هذه الإنجازات، في الخمسين عاماً المقبلة بعقول ترى المستقبل وأيادٍ تصنعه، وفقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى تعزيز نهجها التنموي وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر ومتغيراته، وبالتالي وضع الدولة مركزاً وعاصمة لاقتصاد المستقبل».

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