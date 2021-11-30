«الشارقة للكتاب» تجمع الجمهور بثلاثة شعراء بجلسة شعرية في حب الإمارات احتفاء بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظمت «هيئة الشارقة للكتاب»، بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، جلسة شعرية صباحية في مقر الهيئة بعنوان «في حب الإمارات»، نقلت الجمهور إلى أجواء عبقت بالشعر الفصيح والنبطي، في احتفال استثنائي من خلال الشعر بعيد الاتحاد الخمسين.

معاني الفرح

شارك في الجلسة، التي أدارتها الشاعرة شيخة المطيري، كل من الشاعر عبدالله الهدية، والشاعرة نجاة الظاهري، والشاعر الدكتور محمد العمادي، ورسمت قصائد الشعراء معاني الفرح، وطافت بجمهور الفعالية في موضوعات متنوعة أبرزها حب الوطن، وتوحدت في قالب القصيدة العمودية، ونماذج من الشعر النبطي الأصيل المعبر عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ومفرداتها وثراء إيقاعاتها.

وفي مشاركته، قرأ الشاعر عبدالله الهدية مجموعة قصائد تنوعت بين الفصيح والشعبي، وتناول موضوعات الوطن والهوية والفخر بالانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقصائد أخرى منها قصيدة في مديح اللغة العربية بحسبانها من أهم مرتكزات الانتماء، ولكن الوطن كانت له الأولوية في أولى قصائد الشاعر، ومما جاء في قصيدة «أوتار المسرات»:

هزي إليك بأوتار المسرات

يتساقط اللّحن عيداً في مدارتي

وغردي واملئي الدنيا بقافيتي

واستمطري بابتهال الحب أبياتي

أما الشاعر الدكتور محمد العمادي، فقرأ أيضاً قصائد للوطن، وعدّ أن المناسبة تجدد في وجدان الإماراتيين قيم الاتحاد والتلاحم، وقال العمادي في قصيدته «كلمات إلى الوطن»:

إنني جئت لكي أتلو على

مسمع الشاهد لحن الوطن

ليس حرفا أبجديا إنما

قول صدق من مداد الشجن

محفل الخمسين يا دولتنا

أنجم الكون إليك تنحني

يكتب التاريخ في دفتره

أنك اليوم فخار الزمن

وبدورها، أبدعت الشاعرة نجاة الظاهري في مشاركتها، وتماشياً مع أجواء الجلسة التي عبقت بقصائد ملأى بالعاطفة الوطنية، قرأت قصيدة تصف حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» وكيف قاد الاتحاد منذ أن كان حلماً إلى أن تحقق، مستلهماً من خبرته كيف يحول الصحراء إلى واحة للخير والنماء، وجاء في قصيدتها:

قالوا ستخسر قال ذلك وهمكم

نجح الذي عرف ابتكار الماءِ

غرست يداه النخل يبعث كلما

لمست رؤاه خرائط الصحراء

وتخلل الجلسة مشاركة لفرقة شعبية أدت عدداً من الرقصات الحربية والأغاني الوطنية التراثية، ورسمت لوحة تكاملت مع الشعر والقصائد الوطنية التي أبدعها الشعراء ونالت إعجاب الجمهور.

1 – 5: صور خلال الجلسة

6: صور خلال أداء الفرقة الشعبية لرقصات تراثية

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