عزة النعيمي: يوم الشهيد علامة مضيئة في تاريخ الإمارات

المصدر: عجمان - البيان

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قالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: إن يوم الشهيد هو يوم الوفاء لمن قدموا أرواحهم تضحية في سبيل الوطن، وهو يوم يأتي تخليداً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الإمارات وأبنائها البررة، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية بين الأمم، وستبقى الإمارات على الدوام قوية شامخة، تشق طريقها نحو التقدم والريادة، بحب أبنائها ووحدتهم ووفائهم والتفافهم حول قيادتهم، واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عنها، وهو من سعى من أجله شهداء الإمارات.

وأكدت أن يوم الشهيد سيبقى علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات، وتضحيات أبنائها مصدر فخر وعز ووسام على صدر الوطن، ودماؤهم الزكية الطاهرة تشهد على بطولاتهم الخالدة من أجل الدفاع عن البلاد وتحقيق نهضتها والارتقاء بها.

وأضافت: هذا اليوم يستلهم منه أبناء الإمارات كيف يكون حب الوطن عملاً وتضحية بلا حدود وفداء بالروح والدم، وعظة بأن الوطن باقٍ وما دونه إلى زوال، فيترسخ في قلوبهم وعقولهم معنى الانتماء الحقيقي ومعنى البطولة في أروع صورها.

وأكدت: أن ذكرى شهداء الإمارات ستبقى حية لدى جميع أبناء الوطن، وهي مصدر إلهام وقوة لنا جميعاً لبذل الغالي والنفيس والتفاني في خدمة الوطن، كما أن احتفالية الدولة بكل شهيد بذل روحه الطاهرة حماية للوطن وفداء للواجب، هي رسالة شكر وتقدير لما قدمه الشهداء من تضحيات في سبيل الوطن.

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