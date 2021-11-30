«عجمان التخصصي» يحتفل بعيد الاتحاد الـ 50 بعروض تراثية ووطنية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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احتفل مستشفى عجمان التخصصي العام في عجمان، بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم خلال الحفل تقديم عروض فنية استعراضية ورقصات شعبية وأغان وطنية، وتقديم فقرة العرس الإماراتي قديماً وسط أهازيج الفرح، وذلك بحضور حمد تريم الشامسي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة في عجمان ورئيس مجلس أمناء مستشفى عجمان التخصصي، والأطباء والكوادر الفنية.

وألقت فاطمة بن عمير، مدير عام المستشفى، كلمة في مستهل الحفل أكدت فيها أهمية الاحتفال بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، لافتة إلى أنه يجسد وحدة وطن ونموذج يفتخر به العالم العربي لدولة اجتمعت على المحبة والإخاء بفضل من الله وبجهود القادة المؤسسين في بناء الوطن على أسس ومبادئ الوحدة والاتحاد.

وأضافت: نحتفل جميعاً، مواطنين ومقيمين، للتعبير عن فخرنا واعتزازنا ووفائنا لتراب هذه الأرض الغالية، وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة في الحفل.

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