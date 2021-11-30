حفلات «ياسلام» تستضيف باقةً من العروض الموسيقية المتنوعة على مدار أربع أمسيات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود حفلات ياسلام لما بعد السباق، المهرجان الموسيقي المفضل في أبوظبي، بدورتها الـ 12 مع مجموعةٍ من الفعاليات الموسيقية والترفيهية التي تتجاوز توقعات عشاق الموسيقى من مختلف أنحاء العالم. وتنطلق الفعالية في حديقة الاتحاد بطاقة استيعابية كاملة لتكون أول فعاليةٍ جماهيرية تستضيفها الحديقة منذ بداية الجائحة.

عروض متميزة

ويقدّم المهرجان بدورته الـ 12 عروضاً موسيقية متميزة بمشاركة باقةٍ متنوعة من أفضل المواهب العالميّة، والتي تتنوع عروضها بين موسيقى الروك والراب والآر أند بي والسول، ابتداءً من العرض الرئيسي لفرقة فو فايترز ووصولاً إلى عروض الفنانين خالد وستورمزي ولويس كابالدي. ومع ارتفاع حماسة الجمهور لاقتراب موعد السباق، يترقب جمهور الحفلات عيش الفعاليات المميّزة التي لطالما اشتهرت حفلات ياسلام بها. وفي النسخة 12 للمهرجان، نعرّفكم على أبرز التفاصيل حول الحفلات.

حفلات فنية

تنطلق حفلات ياسلام لما بعد السباق هذا العام مع الفنان خالد، الذي تم ترشيحه ست مرات لنيل جائزة جرامي. ويتميز المغني الموهوب بمسيرة فنّية ناجحة، بدءاً من أغنيته المنفردة الأولى لوكيشن الحائزة على تصنيف بلاتينوم 5 مرات، والتي أصدرها قبيل تخرّجه من المدرسة الثانوية ووصولاً إلى ما حققه من شهرةٍ عالمية واسعة، حيث صنفته مجلة تايم بين أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم لعام 2019.

ستورمزي، الجمعة 10 ديسمبر

يقدّم ستورمزي، الفنان الغاني المقيم في لندن، حفل ليلة الجمعة، ويُعد واحداً من الفنانين الرائدين في المملكة المتحدة بتقديم موسيقى الغرايم. وقدّم ستورمزي خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين مجموعةً مميزة من التسجيلات والأغاني المنفردة وموسيقى الفري ستايل، أهمّها ألبومه جانج ساينز آند براير الذي حقق نجاحاً لافتاً وحاز على تصنيف بلاتيني في عام 2017، إضافةً للعرض المميز الذي قدمه في مهرجان جلاستونبري في عام 2019 والذي رسخ انطلاقته الناجحة والسريعة.

لويس كابالدي، السبت 11 ديسمبر

يقيم المغني الاسكتلندي المفعم بالعواطف لويس كابالدي حفل ليلة السبت في حديقة الاتحاد. ولمع نجم الفنان البالغ من العمر 25 عاماً والحائز على جائزة بريت مع إصدار أغنيته المنفردة الأولى بعنوان بروزِز في مطلع عام 2017، والتي أظهرت قدراته الصوتية القوية على وقع أنغام البيانو الدافئ، وحصدت ملايين المشاهدات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز