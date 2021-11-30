هيئة الشارقة للمتاحف تنظم جولات وأنشطة تفاعلية احتفاءً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن مجانية الدخول لجميع متاحفها يومي 1 و2 ديسمبر الحالي احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفاءً بالمسيرة الناجحة والإنجازات الحضارية غير المسبوقة للدولة في شتى المجالات والميادين.

جولات شيقة

وتنظم الهيئة ضمن احتفالها العديد من الجولات الشيقة والأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تشتمل على جولات متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية ستسهم في تعريف الزوار على التراث الإنساني الثري للدولة ومنجزاتها في مختلف المجالات، موفرةً بذلك فُرص لكافة أفراد المجتمع للتفاعل المجتمعي بشأن المتاحف ومقتنياتها.

وستقام الجولات والأنشطة في كل من متحف الشارقة للفنون، بيت النابودة، متحف الشارقة للخط، مربى الشارقة للأحياء المائية، متحف الشارقة العلمي، متحف المحطة، متحف الشارقة للتراث، متحف الشارقة البحري، حصن الشارقة، متحف الشارقة للسيارات القديمة، متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للآثار وحصن خورفكان.

وسيتم تناول نشأة البيوت والقلاع في الدولة قديماً والتعريف بالطرق التجارية القديمة في كل من متحف الشارقة للتراث، وبيت النابودة، وحصن الشارقة، بينما يتناول كل من متحف الشارقة للآثار وحصن خورفكان الجانب الأثري في الدولة والمنطقة الشرقية منذ بدايتها.

لوحات إبداعية

ويسلط متحف الشارقة للخط الضوء على اهتمام الدولة بالخط من خلال استعراض تاريخه وأنواعه عبر باقة من اللوحات الإبداعية، كما يقدم معرض «حروف مشرقة» حتى تاريخ 4 ديسمبر 2021 والذي يحتفي بالفنان الإماراتي محمد مندي وأعماله الإبداعية التي استوحاها من البيئة الإماراتية بين الماضي والحاضر ووضع من خلالها بصمته الفنية في التاريخ عبر كتابة الجواز الإماراتي والعملة الإماراتية والعملة النقدية لعدد من الدول.

أما مقتنيات متحف المحطة القيّمة، فستطلع الزوار على تاريخ الطيران في الدولة والمنطقة بأكملها وأول مطار في دولة الإمارات، كما يمكن للزوار الاطلاع على معرض «الشارقة أول مدرسة طيران في الإمارات»، الذي يستمر حتى 2 من سبتمبر 2022 في المتحف، ليحكي قصة وتاريخ إنشاء أول مدرسة للطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر جميع المتاحف أنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال، تتضمن برامج تتيح لهم إطلاق العنان لمخيلاتهم الفنية، والمشاركة في المسابقات التفاعلية للاستمتاع بأوقات ترفيهية تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتعزز أهمية زيارة المتاحف والاطلاع على مقتنياتها لديهم.

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