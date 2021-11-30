«الثقافة والسياحة - أبوظبي» تستعد للاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تستعد دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لمشاركة المواطنين والمقيمين والزوار احتفالها بعيد الاتحاد الخمسين، وذلك ضمن برنامج حافل يتضمن جدولاً متنوعاً من الفعاليات والتجارب الاستثنائية خلال الفترة بين 1 و3 ديسمبر 2021. إلى جانب الاحتفاء بتراث وثقافة الإمارات والتنوع والتسامح والقيم الإنسانية السمحة المتأصلة في نسيج مجتمعها، بالتزامن مع تسليط الضوء على مسيرة تطور وإنجازات الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية، واستشراف طموحاتها ورؤيتها للخمسين المقبلة، وذلك من خلال تنظيم فعاليات تراثية وثقافية ومعارض فنية وحفلات موسيقية وعروض أداء.

معالم ثقافية بارزة

وتجدر الإشارة إلى أن احتفاء دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بعيد الاتحاد الخمسين في منطقة العين سيكون في المعالم الثقافية البارزة ومنها قصر المويجعي الذي سيستضيف أمسية للشعر النبطي وحفلاً غنائياً يحتفي بالأغنية الإماراتية يحييها كل من الفنان ناصر المنصوري، والشاعرة فطيم الحرز .

وذلك في الأول من ديسمبر، ابتداء من الساعة 8 إلى 11 مساء. إضافة إلى احتفالات أخرى ستكون في قلعة الجاهلي، وذلك في 2 و 3 من ديسمبر، وتحديداً من الساعة 5 إلى 10 مساء، وسيتم تقديم عروض الفنون الأدائية الفلكلورية، والمطبخ الإماراتي، وبازار المبدعين، وركن التعليم. كما سيتحف بيت محمد بن خليفة جمهوره في 2 و 3 ديسمبر، ومن الساعة 5 إلى 9 مساء بعروض أدائية لفنون العيالة ضمن أجواء مستوحاة من حقبة السبعينات والثمانينات في دولة الإمارات.

نموذج عالمي

وفي هذا الإطار قال عمر الكعبي، مدير متاحف العين في حديثه لـ «البيان»: «إن العقود الخمسة الماضية شهدت مسيرة كبيرة من التطور والازدهار في دولة الإمارات وضع أسسها وغرس نهجها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ونعاهد قيادتنا الرشيدة بمواصلة مسيرة الإنجازات، وذلك استناداً إلى النجاحات الاستثنائية التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية، وسنسخر طاقاتنا وجهودنا لمواصلة مسيرة التنمية. وليس هذا فحسب، إذ سنحرص أيضاً على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، التي أصبحت نموذجاً عالمياً للنجاح والريادة في شتى المجالات».

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