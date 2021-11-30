حمد المنصوري: عيد الاتحاد الـ50 محطة متجددة للعزيمة الراسخة

المصدر: دبي - البيان

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أكد حمد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء أن عيد الاتحاد الـ50 محطة متجددة للعزيمة الراسخة. وقال: بمناسبة عيد الاتحاد الـ50، نتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الأصيل والمقيمين ولشركائنا كافة في مسيرة النهضة والتنمية المستدامة حول العالم.

وأضاف: في هذا اليوم الذي يمثل محطة بارزة في رحلتنا الطموح التي بلغت آفاق الفضاء، تحدو كل واحد منا مشاعر سعادة وفخر، لأننا انطلقنا من الأفكار التي خلّفها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتبقى إرثاً عزيزاً تتناقله الأجيال. وبذلك سنظل قادرين على حماية الاتحاد ومكتسباته، وصون مقدرات الإمارات وتراثها وتقاليدها، لتكون هويتها السمة الأبرز التي ترافق خطانا نحو المستقبل في ميادين عدة.

ولا ننسى الطموح الذي يعد من أهم المحاور المتضمنة في استراتيجياتنا، إذ أنعم الله علينا بقيادة لا تعترف بالمستحيل، وتسخر كل الطاقات لمواجهته. وهنا يكمن سر التحول الهائل الذي يظهر في الإمارات كافة، لتصبح صحارينا حواضر عصرية تحظى بشهرة عالمية واسعة.

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