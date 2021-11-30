مسؤولون في العين: شهداء الوطن خلدوا أسماءهم بأحرف من نور في التاريخ

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أكد مسؤولون في منطقة العين أن شهداء الواجب قدموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره وضمان مستقبل أبنائه، وخلدوا أسماءهم بأحرف من نور في التاريخ. منوهين إلى وقوف الأسر الإماراتية كافة إلى جانب أسر الشهداء، فهم بلا شك قدموا للوطن أبطالاً لبوا النداء ببسالة. كما أن تخصيص هذا اليوم للشهيد إنما هو تقدير وعرفان لتضحيات الشهداء الذين نالوا وسام الشهادة بكل فخر.

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان: إن أبناء الإمارات لديهم الإصرار والعزيمة والإرادة على فداء الوطن بالدم والروح، وبذل الغالي والنفيس للدفاع عنه. وأكد أن بطولات الشهداء ستظل محفورة في ذاكرة كل مواطن ومقيم على أرض دولتنا، فمواقفهم البطولية مصدر فخر واعتزاز.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: سنمضي بكل قوة وعزيمة في طريق العلو والمجد، لنكمل مسيرة الحفاظ على أمن الدولة ومكتسباتها.

وبدورها أوضحت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المديرة العامة لدار زايد للثقافة الإسلامية أن يوم الشهيد، يجسد أسمى معاني الوفاء والتضحية من أبناء الشعب الإماراتي فداء للوطن. وأضافت: إن شهداء الإمارات الأبرار يلهموننا مواصلة العمل بإخلاص وجهد وتجديد العهد للقيادة الرشيدة، فالتضحية بالنفس أسمى هدية يقدمها الفرد لوطنه، وقصص الشهداء ستبقى ساطعة في سماء الإمارات قدوة لنا وللأجيال القادمة تدفعنا للبذل والعطاء تلبية لنداء الواجب.

وبين جمعة الظاهري مدير إدارة المكتبات المتخصصة أن كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات يفتخر بكوكبة شهداء الوطن الذين لبوا النداء، وأثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في ساحات المعارك والمجد، فسطروا بصدق وإخلاص وتفانٍ أروع معاني العطاء والتضحية، والولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والحكيمة. داعياً الله أن يسكن شهداء الوطن الأبرار فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة على الدوام قوية منيعة تقدم للعالم كله دروساً في حب الوطن والتضحية من أجله مستندة إلى تاريخ عريق وبانية مستقبلاً زاهراً لخير أبنائها والبشرية جمعاء.

وإلى ذلك شدد محمد معين مدير عمليات النقل والتأجير في مواصلات الإمارات على أهمية إحياء يوم الشهيد الذي يمثل في حد ذاته واجباً على كل فرد في الوطن لتكريم الشهداء. كما أن ذلك يعد مناسبة وطنية تجسد نموذج القيم الإماراتية الأصيلة التي تجمع شعب الإمارات تحت لواء قيادتنا الكريمة، وترسخ قيماً غرسها مؤسس دولة الاتحاد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الدفاع وحماية الوطن. وأضاف: لا يزال يقف أبناء الوطن على قلب رجل واحد إلى جانب أسر الشهداء وذويهم، يدعمونهم ويشدون من أزرهم في مشهد يجسد أسمى معاني التلاحم والترابط الوطني.

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