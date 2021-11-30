عويضة المرر: عيد الاتحاد الخمسين يعكس التلاحم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن احتفالات عيد الاتحاد الخمسين تعكس الوحدة والتلاحم الوطني والعمل التنموي المسخر لخدمة الإنسان طوال 5 عقود في دولة الإمارات.

واعتبر عيد الاتحاد الخمسين علامة فارقة في تاريخ الإمارات، لما سجلته من إنجازات عظيمة ونجاحات باهرة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتنموية وغيرها العديد، وخصّ بذلك جهودها في الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي، حيث توجت جهودها أخيراً بإعلانها عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، التي من شأنها التهيئة لعصر جديد مزدهر ومتنوع.

وقال «إنجازات الإمارات وما أعلنت عنه من خطط مستقبلية واستشرافية في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة تزامناً مع اليوبيل الذهبي لها، ما هي إلا استكمال لعمليات بناء الحضارة والإنسان، وتحقيق الاستدامة والأمن والاستقرار، فضلاً عن تقوية الشراكات الدولية التي بنيت على أسس ثابتة وركائز معتمدة على التعاون والتكافل وتبادل المعرفة والخبرات».

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