طارق المنهالي وأبناؤه يطلقون أغنية «شهيد الدار»

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق الفنان طارق المنهالي بمشاركة ولديه تركي وزيد، أغنيته الجديدة «شهيد الدار» بمناسبة ذكرى يوم الشهيد الإماراتي. وهي من كلمات معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، وألحان وسام سليمان، وتوزيع وإشراف عام فادي الساري.

وتجسد الأغنية حكاية شهداء الوطن، والتي تكللت بالفخر والاعتزاز، حيث أهدى المنهالي العمل إلى أرواح الشهداء وذويهم وإلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي وإلى مكتب شؤون أسر الشهداء.

وقال المنهالي: إنّه لمن عظيم الشرف لي أن أقدم لأسر الشهداء لوحة فنية موسيقية غنائية، حاولت أن أُظهر من خلالها أصوات عصافير الجنة وهي تهلّل وترحب بـ «شهيد الدار».

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