الألعاب النارية والعروض الحيّة تضيء سماء دبي احتفاءً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ـ البيان

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يقيم «ذا بيتش» مقابل جميرا بيتش ريزيدنس في دبي، عروضاً للألعاب النارية المبهرة وفعاليات الترفيه والتسوق، احتفاءً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في 2 ديسمبر بتمام الساعة الـ 8 مساءً.

وسيستمتع الزوار بمشاهدة السماء تضيء بالألعاب النارية احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة، خلال نهاية الأسبوع. وتقدم الوجهة مجموعة رائعة من الموسيقيين وعروض الفرق الحية التي تشمل الموسيقى العربية الأصيلة، بما يضم عروضاً لثلاثي العود المعروف باسم «فرقة ميلان»، والنجم السوداني الصاعد، أمجد شاكر، المعروف بتأديته للأغاني الإنجليزية الشهيرة مثل أغنية جون ليجند «All of Me»، وذلك في الفترة ما بين 2 ديسمبر ولغاية 4 ديسمبر.

«لا مير»

من جهة أخرى تعتزم «لا مير»، الوجهة الشاطئية عالمية المستوى، إسعاد زوارها بمجموعة من عروض الألعاب النارية المبهرة وعروض الجاز الموسيقية وسط احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتباراً من 2 حتى 4 ديسمبر، تستضيف «لا مير» عروضاً ترفيهية حية ومباشرة، حيث ستقوم فرق موسيقية بإمتاع الزوار بأغاني البوب والجاز المحببة بالعربية والإنجليزية، بما في ذلك عروض العزف الحية على الساكسفون التي ستضفي أجواء غاية في الجمال أثناء تنزه الزوار في أنحاء الوجهة وساحاتها المفتوحة وارتيادهم للمطاعم والمقاهي في الهواء الطلق.

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