مروان السركال: الإنجازات تعزز مسيرة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة

المصدر: الشارقة – البيان

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أكد مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة هو مناسبة استثنائية ترتبط بمسيرة تنموية شاملة ومستدامة امتدت على مدى خمسين عاماً حملت معها الكثير من الإنجازات على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، ومكنت الدولة من تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية وخصوصاً في كفاءة الاقتصاد والتجارة وسهولة تأسيس الأعمال وشفافية الإجراءات الحكومية وجودة الطرق والبنية التحتية عموماً، فضلاً عن تعزيز مكانتها الدولية كوجهة جاذبة للاستثمارات.

وأضاف السركال: «هذه الإنجازات شكلت الأساس المتين الذي تستند إليه الإمارات لتعزيز مسيرتها الريادية في الخمسين عاماً المقبلة، وتتجلى مؤشرات ذلك في كونها من الدول السباقة عالمياً في تسريع التعافي من جائحة كورونا واتجاهها بقوة نحو الريادة في المشاريع الفضائية وفي تعزيز الابتكار في مختلف القطاعات والحقول لأنها دولة لا ترضى بأقل من الريادة، وخصوصاً أنها تمتلك الكوادر الكفوؤة والماهرة والمبدعة وجلها من جيل الشباب لأن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يأتي في مقدمة أولويات حكومتنا الرشيدة».

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