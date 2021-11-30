هند القاسمي: الاتحاد قدم للمرأة الإماراتية مبادرات عززت الاقتصاد المحلي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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قالت الشيخة هند القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: «تبث مناسبة عيد الاتحاد الخمسين في وجدان الإماراتيين المزيد من الإصرار على التميز وتحقيق مكتسبات إضافية، نرسخ بها قواعد متينة للأجيال القادمة، لتواصل المسيرة كما فعل الآباء الذين أسسوا صرح الاتحاد، وها قد أصبحت الخمسون عاماً الأولى التي كانت سنوات ذهبية، مكوناً أصيلاً من ذاكرتنا الوطنية المشتركة، تروي حكاية الكثير من الإنجازات الحيوية في كافة المجالات».

وأضافت رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة: «بفضل الاتحاد والدعم الذي تحقق للمرأة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً، استطاعت أن تسهم في مسيرة الخمسين عاماً من عمر الاتحاد بدور كبير، وخاصة في قطاع ريادة الأعمال الذي تقدم فيه المرأة الإماراتية إبداعات ومبادرات تعزز الاقتصاد المحلي وتنفتح من خلاله مشروعات سيدات الأعمال على أسواق المنطقة والعالم، وذلك بفضل تكامل أدوار مؤسسات الدولة والتسهيلات والرعاية التي تحظى بها سيدات الأعمال في الشارقة التي باتت تعد البيئة الصديقة لمشاريع ريادة المرأة على مستوى المنطقة والعالم».

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