«صحة» تعلن مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الخمسين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الخمسين للدولة، والتي توافق أيام الأربعاء والخميس والجمعة (الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2021).

وقالت «صحة» إن مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في أبوظبي، والعين، والظفرة والإمارات الشمالية ستعمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، على أن تعاود عملها المعتاد اعتباراً من يوم السبت 4 ديسمبر.

أما مراكز "صحة" للتطعيم بلقاح كوفيد-19 في كل من ميناء زايد في أبوظبي، مركز العين للمؤتمرات سوف تعمل من الساعة 10 صباحاً حتى 10 ليلاً ، ودبي باركس آند ريزورت سوف يعمل من الساعة 9 صباحاً حتى 9 ليلاً ، ومركز التطعيمات في قاعة أفراح مدينة زايد؛ فيعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 ليلاً ، وتعمل مراكز تقييم كوفيد-19 المتميز في ميناء زايد، المفرق، والمشرف، كالمعتاد من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.

المجالس

وستغلق مجالس: المشرف في أبوظبي، وفلج هزاع، في العين أبوبها طوال أيام العطلة من 1 وحتى 3 ديسمبر، في حين يفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً، طوال أيام العطلة.

المستشفيات

وقالت إن أقسام الطوارئ في جميع مستشفياتها ستواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة، أما العيادات الخارجية فسوف تغلق طوال أيام العطلة، باستثناء مركز صحة المرأة في مستشفى الكورنيش الذي سيعمل يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، وكذلك عيادة الحقن والتضميد، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية فستقدم خدماتها أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 مساءً.

وتستقبل مستشفيات شركة "صحة" الزوار أيام الأربعاء والخميس والجمعة في أوقات الزيارة المعتادة؛ للمرضى المنومين والحالات الحرجة من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن 4 - 8 مساءً، وأما مرضى الحالات الطارئة تقتصر الزيارة على الأهل ومن الساعة 10 صباحاً حتى السابعة مساءً.

كما تقدم مراكز "صحة لرعاية الكلى" خدماتها كالمعتاد من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءً، يومي الأربعاء والخميس، فيما عدا مستشفى مدينة زايد فيقدم خدماته من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً، ومستشفيات غياثي، ليوا السلع دلما، والمرفأ؛ فستقدم خدماتها لمرضى الغسيل الكلوي يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 مساءً.

ويعمل بنك الدم في أبوظبي يومي الأربعاء والخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، في حين يغلق فرع العين وفرع الظفرة.

المراكز الصحية

أما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة"؛ فتعمل عيادات: مطار أبوظبي، سويحان، القوع، مزيد، الهير، الختم، على مدار الأربع والعشرين ساعة، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 1 و 2 و 3 ديسمبر، في حين تعمل عيادات: الزعفرانه، مدينة خليفة، الباهية، المقطع، بني ياس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، وتغلق عيادات البطين، المشرف، المدينة، الفلاح، الاتحاد، مدينة محمد بن زايد، السمحة، والظفرة لطب الأسنان، والمفرق لطب الأسنان أبوابها أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

أما عيادات منطقة العين، فتعمل عيادات: الهيلي، المويجعي، ونعمة، واليحر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، يومي الأربعاء والخميس، في حين تغلق عيادات: رماح، عود التوبة، الجاهلي، الطوية، الخزنة، الفقع، الشويب، النيادات، ومركز العين لطب الأسنان، أبوابها أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

أما عيادات منطقة الظفرة؛ فتعمل عيادة الحمى بالمنطقة الصناعية في مدينة زايد، ومركز الظفرة لطب الأسرة أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، وعيادات أبو الأبيض وصير بني ياس وبدع المطوع تعمل يومي الأربعاء والخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فيما يغلق مركز مدينة زايد للأسنان بالظفرة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

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