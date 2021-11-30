الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والسواحل والبحر نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:42 والمد الثاني عند الساعة 22:55 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:35.

بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:58 والمد الثاني عند الساعة 06:58 والجزر الاول عند الساعة 13:15 والجزر الثاني عند الساعة 01:22.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 20 80 35

دبي 29 21 75 30

الشارقة 30 18 75 30

عجمان 30 22 85 20

أم القيوين 30 18 80 25

رأس الخيمة 30 17 80 35

الفجيرة 28 21 80 35

العين 29 17 80 30

ليوا 29 17 85 35

الرويس 28 22 85 35

السلع 28 21 85 35

دلما 28 23 80 30

طنب الكبرى 28 24 85 25

طنب الصغرى 28 24 85 25

أبو موسى 28 24 85 30

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