«البيان» تهدي جمهورها أغنية خاصة بمناسبة «عيد الاتحاد الخمسين»

المصدر: دبي - البيان

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احتفاء بـ «عيد الاتحاد الخمسين» أهدت صحيفة «البيان» شعب الإمارات أغنية وطنية عامرة بمشاعر الوفاء والمحبة باسم «دام عزك»، وصدحت نغمات الأغنية على أثير الإذاعات وشاشات التلفزة على مستوى الدولة، كما على الموقع والمنصات الرقمية لـ«البيان»، لتفيض محبة ووفاء لأرض الإمارات، أرض الخير والازدهار والتسامح.

واحتفت الأغنية، التي وضع كلماتها الشاعر الطيف المهاجر، وموسيقاها وإيقاعاتها إبراهيم السويدي، بينما أداها بصوت عذب منذر الجنيبي، بالوطن الذي يسكن الأفئدة، وتعلو رايته شموخاً بقيادته وشعبه الذين يتفانون في الدفاع عنه. إنه وطن، بحسب معاني الأغنية، يسمو فوق كل اعتبار، ويسير قدماً لتحقيق معجزات وصلت إلى الفضاء.

مواكبة ثرية للمناسبة

وقالت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ «البيان»: «لطالما عوّدنا جمهور متابعينا على هذا النوع من المحتوى الإبداعي الذي يصاحبهم في الاحتفالات في المناسبات المؤثرة في حياتهم، والقريبة من قلوبهم. محتوى يكون بمثابة هدية مقدمة منا إليهم، لا ينتهي أثرها بانتهاء الاحتفال، بل تصحبهم دوماً، سواء كانت أغاني أو قصائد شعرية مسجلة أو أشكالاً أخرى».

وأضافت: «قدمنا إلى جمهورنا حزمة ثرية من المحتوى المواكب للقيمة الوطنية والاعتبارية والعاطفية لاحتفال الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، تنوعت بين الإبداعات الفنية والمحتوى الرقمي المختلف، إضافة إلى حملاتنا المستمرة».

ولفتت إلى الدعم الذي توليه «البيان» باستمرار لشباب الوطن في كل قطاعات الإبداع.

نعمة الإمارات

وبكلمات رقيقة، عبّرت «دام عزّك» عن عمق المشاعر التي تفيض من وجدان المحب لوطن أعطى الكثير لأبنائه كتلك الجنة التي يقتني فيها ما لذ وطاب، وتوضح الأغنية أن نعمة الإمارات لا تزال تغدق على من يسكنها بالكثير من تفاصيل الأمن والأمان لتجسّد أبهى صور التسامح في دولة أبت إلا أن تهدي مشاعر السعادة لكل من يحلّ بها ويلجأ إلى ساحتها، بينما تميّز اللحن باتباعه الإيقاع الإماراتي التراثي، مع توزيع ونقلات موسيقية متجددة.

دام عزك

كلمات: الطيف المهاجر

ألحان وتوزيع موسيقي: إبراهيم السويدي

غناء: منذر الجنيبي

من يلوم اللي يحبك من يلوم؟ وأنت جنة للذي يبغي السلام

تحت ظلك كل يعيش محشوم ومن لجا لك يا وطن لا ما يضام

انت مثل الغيم في كبد الغيوم بك يغاث المستغيث من الأنام

انت نعمة يعْلَها دايم تدوم كل يوم وكل شهر وكل عام

شعبك حزامك وفي وقت اللزوم يهزم اللي ما تجرع الانهزام

لجْل عينك شد حيله والعزوم بالفعل من قبل ينطق بالكلام

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